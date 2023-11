POL-PDMY: PKW überschlagen

Adenau (ots) - Am Morgen des 14.11.2023 führte die Polizei Adenau Verkehrskontrollen an der Leyberghalle in Kempenich durch. Die Mehrzahl der Fahrzeuge waren in einem vorbildlichen und ordnungsgemäßen Zustand. Lediglich drei Fahrzeugführer wurden wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. wegen einem Verstoß mitführpflichtiger Gegenstände verwarnt. Entsprechende ...

