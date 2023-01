Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Geiselberg (ots)

Am Morgen des 09.01.2023 kam es im Berufsverkehr auf der B270 an der Kreuzung zur K31 bei Geiselberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Fahrerin kam aus Richtung Horbach und wollte mit ihrem Pkw auf die B270 in Richtung Kaiserslautern auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 65-jährigen Mannes der die B270 in Richtung Pirmasens befuhr. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin schwer und der Unfallgegner leicht verletzt. Beide mussten zur Behandlung in umliegende Krankhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000EUR. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Strecke kurzfristig gesperrt werden, was Staus im Berufsverkehr zur Folge hatte. |piwfb

