Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall bei Heersum

Hildesheim (ots)

HEERSUM (hau). Am Montagmorgen, den 08.01.2024, kam es gegen 07:20 Uhr bei der Kreuzung B6 / K212 bei Heersum zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 49-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Seat Leon die Mittelstraße in Heersum und wollte die B6 queren, um ihre Fahrt auf der K212 i.R. Wöhle fortzusetzen. Beim Passieren der Kreuzung übersah diese einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai i10. In diesem PKW befand sich neben der 46-jährigen Fahrerin ihr 7-jähriger Sohn. Durch die Kollision wurde der Seat Leon gegen einen, an der Kreuzung auf der K212 wartenden VW Multivan geschleudert, in welchem sich der 38-jähriger Fahrer befand. Alle beteiligten Fahrzeuginsassen konnten ihre PKW eigenständig verlassen. Die Fahrerin des Seat Leons sowie die beiden Insassen des Hyundai i10 wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht. Der Fahrer des VW Multivan wurde laut jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Der fließende Fahrzeugverkehr konnte um die Unfallstelle geleitet werden. Neben einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Salzdetfurth und einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei waren auch zwei Rettungswagen, zwei Abschleppfahrzeuge und die Freiwillige Feuerwehr aus Heersum am Unfallort eingesetzt. Der Schaden an allen beteiligten PKW wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt. Der Seat Leon und der Hyundai i10 waren nicht mehr fahrbereit. Bei den Schäden am Seat Leon dürfte es sich um einen Totalschaden handeln. Gegen die Fahrerin des Seat Leons wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

