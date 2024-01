Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 05.01.2024-07.01.2024

Hildesheim (ots)

Elze (wie): Diebstahl eines E-Scooters am Elzer Bahnhof - Zeugenaufruf

Am Freitag, dem 05.01.2024 in dem Tatzeitraum von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen am Elzer Bahnhof abgestellten und vor der Wegnahme gesicherten E-Scooter. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen E-Scooter mit roten Bremskabeln.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, dem 05.01.2024, um 21:38 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze einen 34-jährigen Pkw-Fahrer eines VWs in der Schmiedetorstraße in 31008 Elze. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrzeugführer ein aktuell bestehendes Fahrverbot vorlag und dieser derzeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer muss sich nunmehr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Sonntag, dem 07.01.2024 gegen 11:00 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt ahndeten die Beamten 6 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 89 km/h. Nach einem Toleranzabzug von 3 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen.

