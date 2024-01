Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Raub und Sachbeschädigung in Elze - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

(fre) Versuchter Raub zum Nachteil eines 18-Jährigen

Am Donnerstagnachmittag, 04.01.2024, soll es gegen 14:40 Uhr in der Königsberger Straße in 31008 Elze zu einem versuchten Raub zum Nachteil von einem 18-Jährigen gekommen sein.

Nach vorliegenden Erkenntnissen soll sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus ereignet haben. Zunächst soll der 18-Jährige vor seiner Wohnanschrift von zwei bislang unbekannten jungen Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden sein. Im weiteren Verlauf begab sich einer der Täter in den Hausflur des 18-Jährigen und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht, dann griff der Täter in die Bauchtasche des Opfers, entnahm ihm den Wohnungsschlüssel und durchsuchte seine Wohnung. Anschließend seien die Täter in Richtung Heilswannenweg geflohen. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Der Haupttäter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein. Er soll einen Bart tragen und eine kräftige Statur haben. Der Täter sei mit einer schwarzen Jacke und einer weißen Baseballcap bekleidet gewesen.

Sachbeschädigung auf dem Kita-Außengelände in Elze

Im Heilswannenweg betraten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen (04.- 05.01.2024), bislang unbekannte Täter das Gelände der Kindertagesstätte, welches mit einem Zaun umfriedet ist und beschädigten ein Holzpferd, ein Fußballtor und ein weiteres Holzgestell.

Zeugen, die Hinweise zu den Geschehen oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05068/9338-0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell