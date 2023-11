Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW mit drei verletzten Personen

Sonsbeck (ots)

Am 13.11.2023 um 15:05 Uhr kam es in Sonsbeck auf der Gelderner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Mann aus Sonsbeck befuhr mit seinem PKW die Straße "Zur Geer" und bog an der Einmündung in die Gelderner Straße nach links auf diese in Fahrtrichtung Sonsbeck ab. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 60-jährigen LKW-Fahrer aus Issum, der mit seinem Sattelzug die Gelderner Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Gelderner Straße. In der Folge kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Beide Fahrzeugführer, wie auch eine 15-jährige im PKW befindliche Beifahrerin aus Sonsbeck, wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Die Gelderner Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bzw. Abschleppung der Fahrzeuge zwischen Mergelweg und Strohweg gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Bergung dauert zur Zeit an und dürfte voraussichtlich gegen 19:00 Uhr beendet sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell