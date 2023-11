Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Seniorin wird Opfer von einem falschen Polizeibeamten

Voerde (ots)

Am Freitagmittag wurde eine 69- jährige Frau aus Voerde Opfer eines Betruges durch einen falschen Polizeibeamten.

Der Aufforderung, sie solle ihr Geld von der Bank abholen, weil es dort nicht sicher untergebracht sei, kam die Voerderin nach und übergab ihre Ersparnisse und Schmuck im weiteren Verlauf am einen Unbekannten vor ihrer Haustür.

Die Polizei im Kreis Wesel weist erneut darauf hin:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

CD

