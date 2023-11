Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Moers (ots)

Am Sonntag (12.11.2023) kam es auf der Blücherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Moerser leichte Verletzungen erlitt.

Der junge Mann war gegen 18.15 Uhr zu Fuß auf der Blücherstraße in Richtung Römerstraße unterwegs. Als er die Straße An der Beeke überquerte bog ein schwarzer Kleinwagen, der aus Richtung Römerstraße kam, nach links in die Straße An der Beeke ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Fußgänger, der sich leicht verletzte.

Der Fahrer des Kleinwagens fuhr anschließend über die Straße An der Bleiche davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der flüchtige Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, Glatze, trug eine Brille und einen kurzen Bart.

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02842-934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell