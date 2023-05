Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kind von E-Scooter angefahren

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Montag (22.05.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem 2-jährigen Kind in der Maximilianstraße.

Gegen 16.30 Uhr befand sich das Kind zusammen mit ihrer Mutter im Außenbereich einer Bäckerei. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Gehweg in Richtung Rathausplatz und touchierte das Kind. Er zog es einen kurzen Moment am Boden mit, stoppte schließlich und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Die Mutter des Kindes gab im ersten Moment an, dass alles in Ordnung ist, stellte aber im Nachgang fest, dass das Kind leicht verletzt wurde und meldete den Vorfall bei der Polizei. Ein weiterer Datenaustausch fand vor Ort nicht statt und der Scooter-Fahrer fuhr weiter.

Wenig später konnte der gleiche E-Scooter-Fahrer von einer Zeugin beobachtet werden wie er sich rasant in der Bahnhofstraße durch Fußgänger schlängelte.

Der E-Scooter-Fahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, 22-23 Jahre, 185cm groß, kräftige Statur, dunkle Hautfarbe, kinnlanges schwarzes Haar zu mehreren Zöpfen geflochten, dunkle Kleidung

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell