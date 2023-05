POL Schwaben Nord: Kindergarten-Garten angegangen

Augsburg (ots) - Göggingen - Am heutigen Dienstag (23.05.2023) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Erdbeerhäuschen in der Bergiusstraße ein. Gegen 00.45 Uhr öffnete der bislang unbekannte Täter gewaltsam das Erdbeerhäuschen. Ein 67-Jähriger beobachtete der bislang Unbekannten und forderte ihn auf das Erdbeerhäuschen zu verlassen. Daraufhin bedrohte der bislang Unbekannte den 67-Jährigen mit ...

mehr