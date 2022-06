Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub von Fahrrad, Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Sonntagabend meldete ein 22-jähriger Mann der Polizei, dass ihm in Karlsruhe-Grünwinkel gerade das Fahrrad gestohlen wurde.

Der 22-Jährige hielt sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad, einem schwarzen Mountainbike, in der Carl-Metz-Straße in Nähe des Sonnenbads auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen, stellten sich dem Mann plötzlich fünf Personen in den Weg und forderten ihn unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines Fahrrades auf. Der 22-Jährige überließ den Personen daraufhin sein Mountainbike, flüchtete und rief anschließend die Polizei. Der 22-jährige Mann gab an, dass die Täter schätzungsweise 20 Jahre alt waren, südeuropäisch aussahen und allesamt dunkle Kleidung trugen. Bei den Ermittlungen gibt es allerdings noch einige Unklarheiten.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet deshalb darum, mögliche Hinweise dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 mitzuteilen.

Jessica Schönauer, Pressestelle

