Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Erdbeerhäuschen aufgebrochen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am heutigen Dienstag (23.05.2023) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Erdbeerhäuschen in der Bergiusstraße ein.

Gegen 00.45 Uhr öffnete der bislang unbekannte Täter gewaltsam das Erdbeerhäuschen. Ein 67-Jähriger beobachtete der bislang Unbekannten und forderte ihn auf das Erdbeerhäuschen zu verlassen. Daraufhin bedrohte der bislang Unbekannte den 67-Jährigen mit einem Messer. Der 67-Jährige brachte sich vor dem Unbekannten in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete unter konnte trotz umgehender Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, wird aktuell noch geklärt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 173cm groß, 35 Jahre, stark hervortretender Bauch, kurze blaue Jeans, schwarze Sturmhaube

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Bedrohung gegen den unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell