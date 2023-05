Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: XXXX - Einbruch in Eisdiele

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Nacht von Sonntag (21.05.2023), 23.30 Uhr auf Montag, 08.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Eisdiele in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

