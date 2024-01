POL-HI: Fahrraddiebstahl aus Innenhof

Hildesheim (ots) - Elze (wie): Diebstahl eines E-Scooters am Elzer Bahnhof - Zeugenaufruf Am Freitag, dem 05.01.2024 in dem Tatzeitraum von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen am Elzer Bahnhof abgestellten und vor der Wegnahme gesicherten E-Scooter. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen E-Scooter mit roten Bremskabeln. Die ...

