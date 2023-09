Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Einbruch

Ritschenhausen (ots)

Unbekannte Täter begaben sich von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf ein Firmengrundstück in der Straße "An der Salzbrücke" in Ritschenhausen und verschafften sich danach Zutritt zu einer Halle. Aus dieser nahmen sie alles mit, was sie tragen konnten. Vom Akkuschrauber, über einen Trennschleifer, mehreren Vibrostampfern bis hin zu einer Rüttelplatte, zwei Rüttelstampfern, zwei Asphaltschneidegeräten, einem Schweißgerät, einem fahrbaren Kompressor mit Stromaggregat und etlichen weiteren Gerätschaften war alles dabei. Ein Schaden von fast 150.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0250619/2023.

