Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Restaurant

Brotterode (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag gewaltsam Zutritt in ein Restaurant am "Bad Vilbeler Platz" in Brotterode. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld aus dort befindlichen Spielautomaten sowie aus der Kasse. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Bilder einer Überwachungskamera werden gegenwärtig ausgewertet. Zeugenhinweise nimmt die Meininger Polizei (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0250204 entgegen.

