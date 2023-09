POL-BI: Junger Tankstellenräuber gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ubbedissen - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14.09.2023, gewaltsam Zugang zu zwei Gebäude an der Detmolder Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 02:50 Uhr brachen nach dem derzeitigen Kenntnisstand mehrere Personen in eine Kellerwohnung, in Höhe Feuerdornstraße, ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend ...

