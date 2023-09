Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen zu zwei Einbrüchen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ubbedissen - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14.09.2023, gewaltsam Zugang zu zwei Gebäude an der Detmolder Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:50 Uhr brachen nach dem derzeitigen Kenntnisstand mehrere Personen in eine Kellerwohnung, in Höhe Feuerdornstraße, ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend über einen Weg zur Straße Wietkamp. Die Täter entwendeten Bargeld, Schlüssel, einen Rasierapparat, Armbanduhren und ein Handy.

Des Weiteren brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Höhe der Ubbedisser Straße ein. Die Tatzeit liegt zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch und 17:00 Uhr am Donnerstag, 14.09.2023. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu beiden Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Die Polizei Bielefeld erinnert an das kostenlose Angebot der technischen Fachberatung zum Einbruchsschutz. Interessierte Bielefelder und Bielefelderinnen melden sich gerne beim Kommissariat für Kriminalitätsprävention und Opferschutz unter der 0521/545-2555.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell