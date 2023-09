LPI-SHL: Unter Drogen am Steuer

Barchfeld (ots) - Am Samstag, zwischen 16 und 17 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Pkw beschädigt, welcher in einer Straße in der Nähe des Sportplatzes in Barchfeld abgestellt war. Der unbekannte Täter hinterließ einen Schaden von ca. 150 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

