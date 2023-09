Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gestürzter Radfahrer

Kühndorf (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer entdeckten am 23.09.2023 gegen 20.30 Uhr auf der K581 zwischen Kühndorf und Schwarza ein unter der Leitplanke liegendes Fahrrad. Bei genauerer Nachschau konnten sie eine Person entdecken, die verletzt hinter der Leitplanke lag. Die Person hatte ein Platzwunde am Kopf. Polizeiliche Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der Radfahrer die benannte Strecke befuhr und auf Grund erheblicher Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und über die Leitplanke stürzte. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell