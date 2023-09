Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: gestohlener Stehtisch wird dem rechtmäßigen Besitzer zurück gegeben

Hildburghausen/Bad Rodach (ots)

Ende Juni diesen Jahres wurde in Bad Rodach vor einer Fleischerei ein Stehtisch entwendet. Ermittlungen führten nach Hildburghausen. So erließ das Amtsgericht Coburg einen Durchsuchungsbeschluss für ein Privatgrundstück. Am Samstag, dem 23.09.2023 realisierte die PI Hildburghausen diesen Beschluss. Der besagte Tisch konnte tatsächlich aufgefunden werden. Der Grundstücksinhaber muss sich nun in einem Strafverfahren dazu äußern, warum er im Besitz des Diebesgutes war und ob womögliche eine Tatbeteiligung vorliegt. Der Stehtisch konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen der Fleischerei zurück gegeben werden. Hier war die Freude über die geleistete Polizeiarbeit groß.

