Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mobiltelefon im Linienbus gefunden

Hildburghausen (ots)

Bereits Anfang September wurde ein rot-schwarzes Mobiltelefon in einem hildburghäuser Linienbus aufgefunden. Da man davon ausging, dass sich der Verlierer zeitnah melden würde, behielt das Busunternehmen vorerst das Handy. Am Freitag, dem 22.09.2023 wurde das Mobiltelefon nun an die Polizei übergeben, da sich kein Eigentümer gemeldet hatte. Nun laufen polizeiliche Ermittlungen zum Eigentümer. Falls der rechtmäßige Inhaber diesen Sachverhalt zur Kenntnis nimmt, kann er sich gerne mit der Polizeiinspektion Hildburghausen in Verbindung setzen.

