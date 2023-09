Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandstifter in Haft

Suhl (ots)

In der Nacht zu Freitag brannte es an mehreren Orten im Bereich des Suhler Fried- und Döllberges. Mehr als 20.000 Euro Schaden entstand (siehe Pressemeldung vom 22.09.2023). Die Polizei konnte unweit eines Brandortes einen 25-Jährigen feststellen und vorläufig festnehmen. Der Mann ist dringend tatverdächtig, die Brände an den sechs Tatorten gelegt zu haben. Er wurde noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 25-Jährige sitzt nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.

