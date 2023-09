POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und einem Pkw in Großenkneten +++ Tier wird leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss Am 03.09.2023, gegen 01:40 Uhr, befuhr ein 30 jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die Kreisstraße 182 in Nordenham Blexen in Richtung Tettens. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der Beteiligte trug leichte Verletzungen ...

