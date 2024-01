Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholfahrt

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 23:50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Gotha, Salzgitterstraße einen PKW VW Polo. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab 1,57 Promille. Mit dem 39 Jährigen Mann sollte eine Blutentnahme durchgeführt werden. Dies fand der Polofahrer nicht so toll und wehrte sich vor Ort sehr heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen. Am Ende half jedoch alles nichts, die Blutentnahme wurde unter Zwang durchgeführt und neben der Trunkenheitsfahrt gab es noch eine Anzeige wegen Widerstand. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell