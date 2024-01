Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Arnstadt (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht nach Eigentümern von offenbar aus Diebstahlshandlungen stammenden Werkzeugen(s. Foto). Im Rahmen von Ermittlungen wurden diese Gegenstände in einem Garagenkomplex in Arnstadt sichergestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Werkzeuge und das Werkzeugzubehör aus Einbrüchen in Gärten oder Garagen stammen. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 0001462/2024 zu melden. (ah)

