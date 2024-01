Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Eisenach (ots)

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen und einen beteiligten Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am 29.12.2023. Gegen 18.00 Uhr verließ eine 61-Jährige ein Wohnhaus in der Heinrichstraße und trat auf den Gehweg. Ein Radfahrer kam in diesem Moment mit hoher Geschwindigkeit angefahren und kollidierte mit der Frau. Beide kamen zu Fall, die 62-Jährige trug schwere Verletzungen davon. Der unbekannte Radfahrer verließ die Unfallstelle ohne sich um die Frau zu kümmern oder seine Beteiligung anzugeben. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Der unbekannte Fahrer, der eventuell ebenso Verletzungen davon trug, wird auch gebeten, sich bei der Polizei Eisenach zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0003454/2024 entgegengenommen. (ah)

