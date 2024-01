LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte gelangten gewaltsam in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Gustav-Freitag-Straße. Aus der Garage wurde anschließend ein Damenfahrrad entwendet. Zusätzlich dazu wurde an einem in der Garage geparkten Smart das Stoffverdeck beschädigt, sodass ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro entstand. Der oder die Täter agierten in der Zeit zwischen dem 31. Dezember 2023, ...

mehr