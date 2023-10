Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kaugummiautomaten als Ziel von Dieben

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Auf mehrere Kaugummiautomaten haben es Diebe im Unstrut-Hainich-Kreis abgesehen. Am Mittwoch, gegen 05.35 Uhr, meldete sich ein Zeuge aus Bothenheilingen, der beobachtet hatte, wie Unbekannte einen Kaugummiautomaten gewaltsam von der Wand in der Straße Schlag entfernten. Die Täter flüchteten auf Fahrrädern, wobei sie den Kaugummiautomaten zunächst auf den Schultern davontrugen. Als sie bemerkten, dass der Diebstahl aufgeflogen war, warfen sie den Automaten auf ein nahegelegenes Grundstück und setzten ihre Flucht ohne Beute fort. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in Kleinwelsbach. Hier wurde ein Kaugummiautomat vollständig entwendet. Am Sonabend, 7. Oktober, gegen 23.00 Uhr, versuchten Unbekannte in Bad Langensalza in der Bornklagengasse einen Automaten gewaltsam von einer Wand zu lösen. Ein Zeuge bemerkte die Tat und konnte den Automaten sichern. Die Tat wurde am heutigen Tag angezeigt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen:

0265247 (Bothenheilingen) 0265775 (Kleinwelsbach) 0265771 (Bad Langensalza)

