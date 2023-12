Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Niedernwöhren- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Eine 25-jährige Bad Nenndorferin befuhr am Mittwoch, den 20.12.2023, gegen 18:48 Uhr, die Niedernwöhrener Landstraße in Fahrtrichtung Wiedensahl. Hinter ihr fuhr der 32-Jährige aus Rahden mit einem LKW. Die 25-Jährige beabsichtigte mit ihrem BMW nach links in den Bruchweg einzubiegen. Den Abbiegevorgang übersah der Fahrer des LKW und begann den BMW zu überholen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die Bad Nenndorferin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und an der Unfallstelle rettungsdienstlich behandelt. Ihr Fahrzeug musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. An dem BMW und dem LKW entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Niedernwöhrener Landstraße bis 20:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell