Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge geöffnet

Hückelhoven/-Hilfarth (ots)

Am vergangenen Wochenende öffneten unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Auf der Straße Im Rhin erbeuteten die Täter zwischen dem 23. September (Samstag), 20 Uhr, und dem 24. September (Sonntag), 07.30 Uhr ein Portmonee mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten Diebe auf der Bohlmannstraße und der Woebelstraße in Kfz. Hieraus entwendeten sie eine Funkfernbedienung, Werkzeuge und einen Fahrzeugschein. Ob die Taten in Zusammenhang stehen prüft nun die Kriminalpolizei im rahmen ihrer bereits begonnenen Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell