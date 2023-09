Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Radladers

Zeugensuche

Selfkant-Saeffelen (ots)

Sonntagnachmittag (24. September) beobachtete ein Zeuge an einer Baustelle auf der Waldfeuchter Straße/Friedhofstraße, wie gegen 16.15 Uhr ein Dieb einen Radlader entwendete. Eine zweite männliche Person folgte dem Radlader auf einem schwarzen Leichtkraftrad über die Straßen Am Bilderweg und Am Hundsrath und im weiteren Verlauf auf einen Feldweg. Als die Unbekannten bemerkten, dass der Zeuge ihnen folgte, ließen sie den Radlader zurück und flüchteten auf dem Leichtkraftrad in Richtung Niederlande. Der Kradfahrer war schwarz bekleidet und zirka 25 bis 30 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Motorradhelm mit roten Teufelshörnern. Der Radladerfahrer trug eine orangefarbene Weste. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell