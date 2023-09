Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer und Sozia nach Kollision mit Pkw schwerverletzt

Erkelenz (ots)

Am 24. September (Sonntag) fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw gegen 13 Uhr über die Aachener Straße aus Richtung Gewerbestraße Süd kommend in Fahrtrichtung Neumühle. Er beabsichtigte, nach links in die Grundstückseinfahrt eines Fitnessstudios abzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein 55 Jahre alter Motorradfahrer mit einer 60 Jahre alten Sozia auf seinem Krad auf der Aachener Straße aus Richtung Neumühle kommend in Fahrtrichtung Gewerbestraße Süd unterwegs. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad. Der Biker und seine Sozia erlitten schwere Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell