POL-HS: Polizeibericht Nr. 266 vom 24.09.2023

Wassenberg-Birgelen (ots) - Am frühen Freitagmorgen (22. September) brannte in der Heinrich-Giesen-Straße gegen 01.15 Uhr eine Thujahecke. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Da das Feuer frühzeitig entdeckt wurde, kamen weder Personen noch Gebäudeteile zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

