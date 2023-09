Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 265 vom 23.09.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Dremmen - versuchter Diebstahl eines Wohnmobils

In den frühen Morgenstunden des 22.09.2023 - etwa gegen 02.30 Uhr - versuchten unbekannte Täter offensichtlich ein an der Erkelenzer Straße abgestelltes Wohnmobil der Marke Bürstner vom Gelände eines Autohauses zu entwenden. Es wurde die Tür gewaltsam geöffnet und das Zündschloss manipuliert. Eine zusätzlich angebrachte Diebstahlsicherung konnten die Täter nicht überwinden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens.

Heinsberg-Grebben - Handy und Geldbörse aus Transporter entwendet

Offensichtlich aufgrund eines nicht ganz geschlossenen Fensters der Beifahrertür eines Transporters eines Auslieferungsdienstes gelang es Unbekannten ein Handy und eine Geldbörse zu entwenden. Das entsprechende Fahrzeug war durch den Geschädigten am 22.09.2023 zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr zwecks Paketzustellung an der Grebbener Straße abgestellt gewesen.

Gangelt - versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Gegen 03.35 Uhr des 23.09.2023 konnte eine Zeugin zunächst einen schwarzen Van vor einem Geldinstitut an der Sittarder Straße beobachten. Dieser verließ die Örtlichkeit und es fuhr ein vermutlich dunkler VW des Typs Golf mit wahrscheinlicher Städtekennung aus Aachen (AC - ??) vor. Aus diesem heraus machten sich zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Personen am Zugangsbereich des Geldinstitutes und sodann unmittelbar im Bereich des Geldausgabeautomaten zu schaffen. Aufgrund von Sicherungsmaßnahmen des Geldinstitutes flüchteten die Täter jedoch ohne Beute in Richtung Heinsberger Straße. Das Fluchtfahrzeug wurde ebenfalls von einer dunkel gekleideten Person mit Sturmhaube geführt. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Spurensicherungsmaßnahmen durch. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Geilenkirchen - Kupferkabel entwendet

Zwischen dem 21.09.2023, 18.30 Uhr und dem 22.09.2023, 07.30 Uhr wurden von einer umfriedeten Baustelle an der Konrad-Adenauer-Straße etwa 50 Meter Kupferkabel entwendet. Wie die Täter auf das Gelände kamen ist noch ungeklärt.

Geilenkirchen-Niederheid - Krad entwendet

Ein auf der von-Braun-Straße angekettetes Kleinkraftrad der Marke Peugeot wurde am 22.09.2023 zwischen 05.30 Uhr und 14.30 Uhr entwendet. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Verkehrsdelikte/Verkehrsunfälle

Heinsberg-Kirchhoven - angetrunken über Bordstein gefahren

Gegen 15.35 Uhr des 22.09.2023 fiel einer Polizeistreife auf der Waldfeuchter Straße ein Pkw der Marke Audi auf. Dieser befuhr die Straße trotz eines luftleeren Reifens. Bei der Kontrolle der 57-jährigen Fahrzeugführerin aus Gangelt stellten die Beamten dann fest, dass diese deutlich alkoholisiert war und zuvor den Bordstein einer Fahrbahnverengung übersehen und überfahren hatte. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein abgeben.

Selfkant-Isenbruch - angetrunken gegen Verkehrsschild

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am 22.09.2023 gegen 14.00 Uhr einen offensichtlich angetrunkenen Autofahrer, der nunmehr auf dem sogenannten "Westzipfel-Parkplatz" angehalten habe. Eine Polizeistreife traf den 49-jährigen Mann aus Polen schlafend in seinem Pkw VW an. Der Mann war zuvor ebenso mit seinem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell