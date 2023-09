Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad aus Schuppen entwendet

Heinsberg-Kempen (ots)

Unbekannte Personen gelangten an der Brehmer Straße in den Garten eines Grundstücks und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt in einen Schuppen. Hieraus entwendeten sie ein Motorrad BMW 1000 R. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend (23. September), 22.15 Uhr, und Sonntagmittag (24. September), 12.15 Uhr.

