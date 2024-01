Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrseinschränkungen erwartet

LPI Gotha (ots)

Am Montag führt die Landespolizei Gotha im Rahmen des bundesweiten Generalsstreiks polizeiliche Maßnahmen durch. Mehrere Traktor-Konvois werden im Laufe des Tages durch Einsatzkräfte der LPI Gotha durch den Wartburgkreis, Ilm-Kreis und den Landkreis Gotha geleitet. Bürgerinnen und Bürger haben an diesem Tag, vor allem zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr sowie in den Nachmittagsstunden ab 13.00 Uhr vorrangig im städtischen Bereich mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Nach derzeitiger Einschätzung bildet die Stadt Gotha einen Schwerpunkt, den es wenn möglich weiträumig zu umfahren gilt. Die Polizei rät, die genannten Zeitfenster zu vermeiden. Sofern das Reise- und Verkehrsziel nicht die Stadt Gotha ist, wird gebeten, auf Umgehungen auszuweichen und vorranging die Bundesautobahn zu nutzen. Außerdem wird angeraten, die aktuellen Verkehrsmeldungen zu beachten. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich rücksichtsvoll und defensiv zu verhalten. (ah)

