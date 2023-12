Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhausbrand mit einer verletzten Person

Künzell (ots)

Am Freitag (22.12.), gegen 17.45 Uhr, geriet im Künzeller Ortsteil Pilgerzell ein Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer brach in einem Zimmer im 1. Obergeschoss aus und breitete sich auch auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehren Künzell und Fulda, sowie Rettungskräfte waren mit insgesamt circa 90 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte gegen 19 Uhr gelöscht werden. Nach erster Schätzung durch die Feuerwehr entstand am Gebäude ein Schaden von circa 100.000 Euro. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Die 73-jährige Hauseigentümerin konnte durch Nachbarn aus dem Haus gerettet werden. Sie wurde vorsorglich zur Abklärung einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Neben einer Streife der Polizeistation Fulda war auch ein Team der Kriminalpolizei Osthessen am dem Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gefertigt: KHK Ludwig, Kriminaldauerdienst Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell