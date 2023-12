PP Ravensburg: Rücknahme Vermisstenfahndung

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Wohnungseinbruch In eine Wohnung in der Alemannenstraße haben am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 22.15 Uhr Unbekannte eingebrochen. Die Täter warfen ein Fenster des Einfamilienhauses ein und durchsuchten im Gebäude Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Unbekannten ohne Erfolg und flüchteten daraufhin. Das Polizeirevier Sigmaringen ...

mehr