Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Wohnungseinbruch

In eine Wohnung in der Alemannenstraße haben am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 22.15 Uhr Unbekannte eingebrochen. Die Täter warfen ein Fenster des Einfamilienhauses ein und durchsuchten im Gebäude Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Unbekannten ohne Erfolg und flüchteten daraufhin. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise auf die Täter oder von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsteilnehmer melden Pkw mit auffälliger Fahrweise - Fahrer alkoholisiert

Über zwei Promille ergab der Alkoholvortest bei einem Autofahrer, der am Mittwochabend in der Binger Straße unterwegs war. Andere Verkehrsteilnehmer waren auf die auffällige Fahrweise des Pkw-Lenkers aufmerksam geworden und verständigten daraufhin die Polizei. Der 31-Jährige musste die Polizisten, nachdem diese ihn gestoppt hatten, zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Den Alkoholisierten erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Meßkirch

Unfall beim Abbiegen - rund 15.000 Euro Sachschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 313 / B 311 entstand. Ein 18-jähriger VW-Fahrer wollte von der B 313 aus Richtung Engelswies nach links auf die B 311 in Richtung Meßkirch abbiegen. Hierbei übersah er eine Jaguar-Fahrerin, die im Einmündungsbereich auf der Abbiegespur nach links in Richtung Engelswies abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme bis nach Hause beziehungsweise zur nächsten Werkstatt fortsetzen.

Meßkirch

Straftat vorgetäuscht - Kriminalpolizei ermittelt

Nach einem Schuss auf ein Wohnmobil am Freitagnachmittag im Bereich Meßkirch hat die Kriminalpolizei vergangene Woche unmittelbar Ermittlungen wegen des Verdachts eines möglichen versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Ein Jäger hatte geschildert, dass er zunächst am Waldrand in seinem Wohnmobil geschlafen habe und anschließend in einem von ihm mit angepachteten Waldstück auf die Jagd gegangen sei. Hierbei habe er einen Schuss vernommen, der nicht von ihm stamme. Anschließend habe er bei der Rückkehr an sein Wohnmobil ein Einschussloch festgestellt. Wie der 50-Jährige im Laufe der ersten Ermittlungen schnell einräumen musste, war der Sachverhalt frei erfunden. Offensichtlich hatte sich aus dem Gewehr des ausländischen Mannes versehentlich ein Schuss gelöst, wobei der verwendete Wechsellauf nicht ordnungsgemäß in seiner Europäischen Waffenkarte eingetragen war. Den Jäger erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Vortäuschens von Straftaten. Zur Sicherung des Verfahrens musste er bei den Beamten einen vierstelligen Euro-Betrag hinterlegen, zudem wurde der Wechsellauf sichergestellt.

Bad Saulgau

Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger - zwei Personen leicht verletzt

Leichte Verletzungen zogen sich ein Pedelec-Fahrer und ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Schützenstraße zu. Ein 89-Jähriger wollte vom Gehweg aus die Straße überqueren und übersah hierbei den herannahenden Radler. Der 68 Jahre alte Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Passanten. Beide Beteiligten wurden infolge des Unfalls vorsorglich durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell