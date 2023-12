Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit zehn beteiligten Fahrzeugen auf der A7

Uttrichshausen. Am Donnerstagabend (21.12.), gegen 19 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Fulda, kurz nach der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen, im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt zehn Autos.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kippte ein dortiges Verkehrsschild, aufgrund der starken Sturmböen auf die Fahrbahn. Kurz darauf überfuhren mehrere Pkw das Verkehrshindernis, wodurch an allen Fahrzeugen Schaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg fuhr umgehend zum Unfallort und räumte das umgekippte Verkehrsschild von der Fahrbahn. Sechs der zehn beteiligten Autos waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren drei Abschleppdienste und die Autobahnmeisterei Fulda im Einsatz.

Der rechte Fahrstreifen der A7 in Richtung Fulda musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw gesperrt werden, wodurch es zu geringen Verkehrsstörungen kam.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf eine mittlere vierstellige Summe.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Unfallflucht

Fulda. Ein grauer BMW wurde am Freitag (15.12.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war in der Zeit von 14 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektronik-Fachmarktes in der Petersberger Straße in einer Parkbucht ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den linken Scheinwerfer, Stoßfänger und Kotflügel des BMWs beschädigte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall mit Verletzten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (21.12.), gegen 7:20 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal die Reichstraße von der Bismarckstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße auf dem mittleren von drei möglichen Fahrstreifen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die linke Fahrspur. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs Rechstraße/ Ecke Bahnhofstraße wechselte die Pkw-Fahrerin nach aktuellem Kenntnisstand von der linken auf die mittlere Fahrspur. Dabei touchierte sie aus noch unklarer Ursache das Fahrzeug des 30-Jährigen Autofahrers. Dieser fuhr in der Folge gegen eine kleine Steinmauer und der Pkw kippte dadurch auf die rechte Seite. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Klinikum. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnertag (21.12.), in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr, parkte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden ihren schwarzen Seat Leon zunächst im Seilerweg, in Höhe des großen Besucherparkplatzes oberhalb des Klinikums am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt ab. Im weiteren Tagesverlauf parkte sie nochmal auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zu Hause ankam, stellte sie frische Unfallspuren an der vorderen linken Fahrzeugecke und der Frontschürze des Fahrzeugs fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken aus einer Parklücke und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachschaden wegen umgestürztem Baum

Hauneck. Am Donnerstag (21.12.), gegen 17:15 Uhr, befuhren eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünfeld, eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck, ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld und ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal in dieser Reihenfolge hintereinander die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Im Bereich einer Linkskurve kurz vor der Ausfahrt Unterhaun (Nord) war unwetterbedingt ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Die Fahrzeugführenden konnten dem Naturhindernis vermutlich nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren stellenweise darüber. Dabei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell