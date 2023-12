Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.12.), zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen in einer Parkbucht im Seilerwegs abgestellten VW Tiguan. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Kirchheim. Mindestens vier Täter entwendeten am Donnerstagnachmittag (21.12.), gegen 17 Uhr, mehrere Packungen Zigaretten aus einem Lagerraum eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Stockacker". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lenkten drei Männer die Angestellten des Geschäfts ab, während ein Vierter sich in den Personalbereich begab und das Diebesgut verpackte. Der genaue Wert der gestohlenen Zigaretten ist aktuell noch unklar. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 1,70 Meter groß - etwa 40 Jahre alt - kurze, schwarze Haare zum Seitenscheitel gekämmt - schwarzer Vollbart - gepflegtes Erscheinungsbild - sprach gebrochenes Deutsch - war zittrig - trug einen grauen Wollmantel, eine Jeans und schwarze Schuhe

Täter 2:

- männlich - circa 1,60 Meter groß - dunkles, dünnes, kurzes Haar - rundes Gesicht - kräftige Statur - trug eine schwarze Jacke

Täter 3:

- männlich - circa 1,70 Meter - etwa 25 Jahre 30 Jahre - schwarze, lockige Haare - Drei-Tage-Bart - trug eine schwarze Jacke mit rötlichem Innenfutter

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

