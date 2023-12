Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Straße "Neuhaus" wurde zwischen Mittwoch (13.12.) und Mittwoch (20.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, in welchen sie einen Tresor gewaltsam öffneten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Die Täter hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

