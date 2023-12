POL-OH: Schule beschädigt - Zigarettenautomat aufgesprengt - Handtasche gestohlen

Vogelsbergkreis (ots) - Fahrrad gestohlen Alsfeld. Ein graues Trekkingrad der Marke "Raymon", Modell TourRay 3.0, im Wert von rund 400 Euro stahlen Unbekannte am Montag (18.12.). Im Tatzeitraum, zwischen 10 Uhr und 22 Uhr, war das Zweirad mit einem Schloss an einem Abstellplatz in der Bahnhofstraße - gegenüber des Eingangs zum Bahnhof - gesichert gewesen. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrradschloss. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der ...

