Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Fußgängerin

Petersberg. Eine 40-jährige Fußgängerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (20.12.) leicht verletzt. Sie war gegen 8:05 Uhr auf dem Bürgersteig der Brauhausstraße aus Richtung Rathausplatz kommend in Richtung Bergstraße unterwegs und überquerte nach aktuellem Kenntnisstand die Straße an der Einmündung zur Bergstraße. Hierbei wurde sie aus noch unbekannter Ursache von einer 24-jährigen Seat-Fahrerin erfasst, welche die Bergstraße aus Richtung Rauschenberg in Fahrtrichtung Ostend befuhr und in die Brauhausstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (20.12.) erlitt ein 63-jähriger Straßenbauarbeiter aus Kalbach leichte Verletzungen. Ein 64-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr die Schlitzer Straße aus Richtung Fuldaer Weg kommend in Fahrtrichtung Ostermannstraße. Aufgrund einer Fahrbahnverengung musste er sein Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Als er in die Verengung einfuhr, fuhr er aus noch unklaren Gründen einem auf der Baustelle in Höhe einer Tankstelle arbeitenden 63-Jährigen über den Fuß. Der Kalbacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Eine Pkw-Fahrerin aus Wildeck parkte ihren schwarzen Fiat-Tipo am Mittwoch (20.12.), in der Zeit von 7.40 Uhr bis 12.05 Uhr, in der Altstadtstraße auf einem dortigen Parkplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Fiat im Bereich des hinteren Kotflügels. Es entstand Schaden von circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall mit hohem Sachschaden

Wildeck-Raßdorf. Am Mittwoch (20.12.), gegen 11 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit einem Transporter die Wildecker Straße in Richtung L 3251. Im Bereich der Wildecker Straße kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Seat-Leon aus Wildeck. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw auf ein Grundstück gedrückt und durchschlug hier einen Metallzaun sowie eine Strauchhecke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

