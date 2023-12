POL-OH: Mit der Polizei auf Spurensuche: Berufsinteressierte im Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb Homberg (Ohm). Ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Straße "Neuhaus" wurde zwischen Mittwoch (13.12.) und Mittwoch (20.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, in welchen sie einen Tresor gewaltsam öffneten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Die Täter hinterließen ...

