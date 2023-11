Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kiosk- Zeugensuche

Hallungen (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 18. November, 17.30 Uhr und gestern, 10.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen auf das Gelände eines Schwimmbades. Anschließend drangen der oder die Täter in einen dort befindlichen Kiosk ein und entwendeten unter anderem eine Kaffeemaschine. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0302283/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell