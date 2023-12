Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen

Fulda (ots)

Am Freitagnachmittag (22.12.), gegen 16.45 Uhr, kam es in Fulda am Martin-Luther-Platz zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Was war passiert? Eine 82-jährige Fuldaerin wollte mit ihrem VW Golf Plus am Seitenstreifen am Martin-Luther-Platz einparken. Dabei verwechselte die Seniorin vermutlich versehentlich Gas und Bremse ihres Automatik getriebenen Fahrzeugs und stieß gegen einen geparkten Ford Fiesta. Diesen wiederum schob sie auf einen weiteren Pkw, woraus sich dann eine Kettenreaktion ergab, bei der insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt, zusammengeschoben und teilweise ineinander verkeilt wurden. Da die meisten Fahrzeugverantwortlichen während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort kamen, konnten die Fahrzeuge ohne Abschleppdienste wieder "entwirrt" werden. Den Gesamtschaden an allen Fahrzeugen schätzt die Polizei vorläufig auf circa 20.000 Euro - verletzt wurde niemand.

(PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell