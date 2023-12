POL-OH: Rückruf unserer Presseveröffentlichung "Frauenpower im Polizeipräsidium Osthessen: Polizeidirektorin Jasmin Brunner neue Leiterin des Abteilungsstabs"

Vogelsbergkreis (ots) - Fahrraddiebstahl Nieder-Gemünden. Aus einem Unterstand in der Feldastraße stahlen Unbekannte am Mittwochabend (20.12.), zwischen 19 Uhr und 23.55 Uhr, ein rotes E-Mountainbike des Herstellers "Bulls", Modell Copperhead EVO AM. Das Zweirad hat einen Wert von rund 3.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer ...

