POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in der Zedeliusstraße - Polizei sucht ein Ehepaar und weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom Montag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, in einen Verkaufsstand in der Bismarckstraße Ecke Werftstraße ein. Stehlgut ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. ...

mehr